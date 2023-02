Per Coletta «la testualità può avere libertà espressiva, ma la gestualità può fare male quando diventa attacco personale, per questo contesto fortemente quanto è accaduto. Non è più libertà né diritto quando si sconfina nell’attacco personale a un viceministro del governo che aveva già dichiarato più volte di chiedere scusa, quindi si trattava di un capitolo ampiamente chiuso». Ma Fedez ha voluto ugualmente premere questo tasto, in periodo elettorale per giunta. «Questo tipo di attacchi non sono sintomo di libertà, lo dico anche a nome dell’amministratore delegato e della presidente. Non possiamo che sottolineare che quando un attacco diventa frontale e personale non c’è libertà che tenga». Al momento non sono previste conseguenze. Anzi, nella serata di venerdì Fedez sarà comunque sul palco dell’Ariston per un duetto con gli Articolo 31.