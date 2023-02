Roma, 9 feb – Irrituale, ma non per questo sconveniente, anzi. Il gesto del presidente del Senato per rendere omaggio ai martiri italiani è stato semplicemente molto bello. Ignazio La Russa in ginocchio alla Foiba di Basovizza, sul Carso Triestrino alla vigilia del Giorno del Ricordo, non può che essere lodato. Così si fa, presidente.

La Russa in ginocchio alla Foiba di Basovizza: “Ricordo doveroso”

“È un ricordo doveroso ma anche profondamente sentito“, ha dichiarato La Russa. “Il dramma non solo delle foibe ma anche dell’esodo doloroso dalle terre che erano italiane, oggi appartiene a tutti gli italiani ed è un segno importante della nostra comunità nazionale che tende ad una storia condivisa – ha poi aggiunto il presidente del Senato – Fintanto che la vicenda delle foibe e dell’esodo non è appartenuta a tutta la comunità nazionale credo che non si potesse parlare di storia italiana condivisa e questo mi lascia sperare su un percorso che va completato ma che è già in corso”.

La Foiba di Basovizza

Ricordiamo che la Foiba di Basovizza, in origine un pozzo minerario, nel maggio del 1945 fu teatro esecuzioni sommarie per prigionieri, militari e civili italiani, da parte dei partigiani comunisti di Tito. Le persone venivano gettate nella voragine, con le mani straziate dal filo di ferro e spesso legate fra loro a catena. Con una scarica di mitra ai primi della fila, i partigiani titini facevano precipitare tutti nell’abisso. Chi non moriva sul colpo, dopo un volo di 200 metri, agonizzava tra gli spasmi delle ferite e le lacerazioni riportate nella caduta. Molte vittime, prima di essere gettate nella fossa, venivano seviziate.

Sotto la pioggia a Redipuglia

Quello odierno è il secondo gesto importante che La Russa compie da presidente del Senato. Il primo, che molti ricorderanno, è stato quello a Redipuglia il 5 novembre scorso, La Russa rimase in piedi sotto la pioggia battente durante la cerimonia al Sacrario. “Abbiamo portato il presente alla memoria dei caduti nel nome della patria e lo abbiamo scritto sull’albo d’onore, come credo è avvenuto ogni anno e avverrà per sempre”, disse allora il presidente del Senato.

