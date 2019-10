Roma, 22 ott — Riceverà assieme ad altri 24 ragazzi la medaglia “Alfiere del lavoro” dalle mani del Capo dello Stato proprio oggi pomeriggio. Emma Ugolini, 18 anni, è tra i 25 liceali più studiosi d’Italia. Per ottenere il riconoscimento devono avere avuto almeno 9 all’esame di terza media, la media dell’8 nei primi quattro anni delle superiori e 100 all’esame di maturità. Emma Ugolini è la migliore tra i migliori, con la media del 10 ottenuta al liceo scientifico di Verona. Ha dovuto impegnarsi molto: studiare sette giorni su sette, niente vacanze, ma lei assicura di non essere la classica secchiona: “non ho mai fatto copiare alle verifiche solo per farmi degli amici”, confessa intervistata da Open, confermando, quindi, di essere proprio la classica secchiona. Chi non ha avuto una compagna di classe così al liceo?





Ma dopo che Mattarella le avrà personalmente consegnato il riconoscimento, la giovane Emma gli dovrà chiedere scusa. Grazie mille, tutto bello, però lei se ne andrà a studiare fuori dall’Italia. “Sono quasi costretta per non rimanere impantanata in un sistema che tra laurea in medicina generale e specializzazione crea un vuoto di medici e blocca noi giovani”. Beata Emma, che ha il privilegio di permettersi di emigrare per non “rimanere impantanata”. E mette le mani avanti: “Mi dispiace andarmene dall’Italia dopo un riconoscimento del genere. È come voltare le spalle”. Non è “come” voltare le spalle, è “esattamente” come farlo. È anche uno schiaffo in faccia a tutti i meritevoli che invece, il privilegio di andarsene per trovare all’estero vita più facile, non ce lo avranno mai. Le scuse della ragazza appaiono solo come un pro-forma. Perché allora non cedere il posto a uno studente più coraggioso o meno facoltoso di lei? Perché non rinunciare a ricevere questo premio, consegnatole direttamente dalle mani della più alta carica dello Stato, se lei questo Stato decide di abbandonarlo per fare prima carriera? “In Italia non penso ci saranno occasioni”. Però Emma non ha avuto esitazioni a mettere le mani sul riconoscimento di questa Italia che non le dà “occasioni”. Ha fatto i suoi compitini, Emma, e ritira il meritato premiuccio. Poi, chi si è visto si è visto.

Cristina Gauri