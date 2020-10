Roma, 30 ott – Questa volta la canonizzazione arriva per Lapo Elkann sulle pagine del Corriere della Sera. Proprio lui, quello del il finto rapimento a New York, l’overdose e il coma a casa del trans Patrizia, l’incidente a Tel Aviv, altro coma…. Ci dice che adesso grazie alla sua donna si è fermato e ha messo la testa a posto. E noi ci crediamo, a giudicare dalla quantità di post buonisti e la riscoperta dell’antifascismo su Twitter e su Facebook.

Lapo: “Machismo nella mia educazione”

Ci ricorda di tutte le lodevoli iniziative benefiche di cui è sponsor e poi ci parla della sua orribile infanzia: “Nella mia educazione, c’è stato il machismo: ho sofferto per smettere di considerarlo vincente, accettare le mie debolezze e imparare a chiedere aiuto. Ci sono riuscito grazie all’amore della mia fidanzata e dei miei fratelli e nipoti. Ho imparato ad amarmi. Non ero orgoglioso di me. Colpa dell’insicurezza dell’infanzia: se soffri di Adhd, di disturbo da deficit di attenzione e iperattività, e anche di dislessia, ti senti di meno e vuoi dimostrare di essere di più”.

Ha capito che il machismo è cattivo dopo Patrizia la trans

E dice anche di aver capito che il “machismo” è un disvalore quando c’è stato l’incidente a Torino: “Da tanto. Post incidente a Torino. Ma metterlo in pratica è stato diverso dal capirlo. Tutti i giorni è una battaglia. Ho buchi emotivi che colmavo con iperattività, iperprogettualità e con le sostanze. Io non ho mai usato le sostanze per divertimento, ma sempre per autodistruzione, per non sentire i vuoti. Oggi, quei vuoti li accetto e li so gestire“. “Il demone è lì, non dorme, devi sempre domarlo” dice ancora Lapo “da vent’anni, faccio un’ora al giorno con i narcotici anonimi, ho completato “i 12 passi” quattro volte.

“Se stai male non conta se sei ricco o povero”

“Ho provato anche i Rehab a cinque stelle, ma se stai male non conta se sei ricco, povero, se hai l’Aids: sei uguale agli altri. Il mio gruppo di narcotici anonimi è in America: lo preferisco perché lì si parla di soluzioni, non di problemi”. Certo, per uno che può permettersi di “scegliersi” il gruppo di narcotici anonimi e addirittura andarci negli Usa dire anche che se sei ricco e stai male non c’è nessuna differenza con un povero è quantomeno ironico. Ah, il distacco delle classi superiori, ricorda quasi quello del megadirettore di Fantozzi.

Ilaria Paoletti