Immigrazione fuori controllo. A Lecco rapina in treno a colpi di machete: arrestati due centroafricani

Roma, 11 ago – Tra i grandi risultati ottenuti dalla politica delle porte aperte adesso possiamo annoverare anche questo: due centroafricani che rapinavano i passeggeri di un treno a colpi di machete. E’ quanto accaduto sulla linea ferroviaria Lecco-Milano, dove in treno i due immigrati hanno agitato una sorta di machete, minacciando e ferendo al volto un minorenne, al quale hanno poi rubato il cellulare e il borsello. L’allarme è stato lanciato da un testimone che ha chiamato la polizia di Lecco. A quel punto il treno è stato fatto fermare alla stazione di Olgiate Molgora, dove sono intervenuti gli agenti. La polizia, insieme ai carabinieri di Merate e Brivio, ha arrestato due cittadini centroafricani di 22 e 25 anni. Altri due ventenni sono stati rintracciati in seguito, sono accusati di far parte della banda dei rapinatori.

Lecco, rapina in treno a colpi di machete: sgominata la banda

Il video che immortala la brutale aggressione, avvenuta a inizio luglio, è stato diffuso ieri dalla polizia. I proventi della rapina in treno sono stati trovati addosso agli aggressori e riconsegnati alla vittima, medicata dal personale sanitario. Il machete è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine nascosto tra due sedili.

Nei confronti degli arrestati le accuse sono ora di rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di arma, nonché di interruzione di pubblico servizio per lo stop di tre ore imposto al treno in seguito all’intervento delle forze dell’ordine. Uno dei due centroafricani è inoltre ritenuto responsabile di un accoltellamento avvenuto la stessa sera della rapina in Piazza Diaz, a Lecco, ai danni di un coetaneo finito poi in ospedale.

Alessandro Della Guglia