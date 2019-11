Roma, 9 nov – Una delle più significative rappresentazione romanzate della “Grande Sostituzione” è senza dubbio Soumission (Sottomissione), il romanzo di Michel Houellebecq. L’autore immagina che alle elezioni francesi del 2022 sinistra e destra finiscano per allearsi con il partito degli immigrati per contrastare la destra estrema. Vince il candidato immigrato, che forma il governo ed inizia ad attuare il suo programma politico. Nel frattempo le università francesi sono privatizzate e la Sorbona diventa di proprietà saudita. Viene introdotta la poligamia e i francesi in cominciano a convertirsi alla religione degli immigrati fino a quando questo partito si espande fino a prendere il potere anche nelle città del vicino Belgio e il protagonista del romanzo, a causa dei cambiamenti nell’ambiente della sua nazione, finisce per non trovare nulla di male nell’idea di convertirsi alla religione dell’immigrato.





La Grande Sostituzione è già realtà?

Benché possa sembrare a tratti fantasiosa o estrema, lo scenario dello scrittore francese rappresenta tuttavia bene che cosa si intende quando si parla di “Grande Sostituzione”.

Se guardiamo poi alla realtà, in numerosi quartieri delle città europee risultano effettivamente insediate numerose comunità di immigrati che nel corso del tempo hanno via via espulso i residenti fino a monopolizzare il territorio. Basti pensare che già nel 2017, vi erano interi quartieri controllati dall’immigrazione: Molenbeek a Bruxelles, Le Mirail a Tolosa, La Chapelle a Parigi.

Non va poi dimenticato che, a differenza degli autoctoni, alcune comunità di immigrati hanno un tasso molto alto di fertilità fino al punto che finiscono per costituire la componente più numerosa a livello demografico di diverse città europee come Rotterdam, Amsterdam, Strasburgo, Marsiglia, Colonia, alcuni sobborghi di Berlino, Londra est e Manchester.

Roberto Favazzo