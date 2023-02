Roma, 27 feb — Vladimir Luxuria va sicuramente encomiato per la strenua dedizione alla propria causa, e ammirato per lo sprezzo del ridicolo di cui si copre nel portare avanti istanze che riguardano lo zero virgola niente della popolazione.

Non c’è fatto di cronaca o di costume che Luxuria, re (o regina) del proprio universo parallelo abitato solo da persone transgender o non binarie, non riesca a commentare, lamentandosi della poca inclusività. O di come la sensibilità dei suoi sodali unicorni venga sistematicamente urtata dall’assoluta normalità della vita e dalle barbare usanze che le persone comuni, dannazione, si ostinano a mantenere. Come quella di suddividere l’umanità in due generi, il maschile e il femminile, a seconda di cosa ci si ritrova nelle mutande sin dalla nascita.

Luxuria e i seggi elettorali inclusivi

Il tema seggi elettorali, in particolare, è molto caro a Luxuria. Già in occasione delle Politiche dello scorso autunno aveva tuonato contro la suddivisione in due generi (maschile e femminile) nelle file per votare. Secondo l’ex parlamentare la difficoltà di dichiarare di non appartenere al genere biologico avrebbe provocato nella popolazione una «forma di astensionismo indotto» tanto da convincere molti a stare a casa. In sostanza, la disaffezione e della diffidenza nei confronti della politica risiederebbe nelle file uomo-donna.

Il bis alle primarie

Ebbene Luxuria ha voluto bissare in occasione delle primarie Pd. Mentre ieri tutto l’elettorato dem faceva le file davanti ai gazebo nella fervente attesa di sapere chi sarebbe stato il nuovo segretario, Vladimir faceva le pulci alle schede elettorali. «Sono andata a votare alle Primarie Pd nella scheda da compilare c’era da barrare la casella M/F cioè maschio/femmina. Chiedo alla prossima segreteria dì eliminare in futuro questa inutile distinzione: non è importante il genere di chi vota ma il voto espresso», ha tuonato su Twitter.

L’idea che al Pd serva conoscere il sesso dei votanti per poter formulare delle statistiche non lo sfiora nemmeno. Statistiche per sesso? Ma il sesso non esiste, è un costrutto sociale, esistono i 78 generi, la sensibilità e i diritti individuali. E, vista la vincitrice delle primarie, Luxuria potrebbe pure pensare di averla vinta, prima o poi,

Cristina Gauri