Torino, 27 ago – L’esasperazione e la frustrazione degli italiani scaturita dall’emergenza coronavirus, con tutto il suo corollario di restrizioni, distanziamenti, terrorismi, paure e incertezze per il futuro inizia ad esprimersi nelle maniere più inconsuete; fino ad arrivare a prendersela con una delle probabili origini della diffusione del contagio in Italia, e cioè i cittadini di origini cinesi. Prendiamo ad esempio cosa è successo a Cirié, piccolo comune in provincia di Torino, dove – secondo quanto riportato da La Stampa – una comitiva di sette ragazzi che si trovavano a cenare al ristorante all you can eat cinese-giapponese «Majide» è fuggita prima di pagare il conto, lasciando un bigliettino in cui venivano spiegate nel dettaglio le motivazioni di tale gesto.

«La puttana di tua mamma, cinesi di merda ci avete portato il Covid», così recitava il foglietto di blocknotes a quadretti lasciato sul tavolo dai sette prima di darsela a gambe, lasciando al ristorante un conto non saldato di 180 euro e dribblando velocemente i tavoli degli altri avventori. Potete ben immaginare l’ira del proprietario, che ha presentato denuncia presso i carabinieri di Cirié e ha riportato il seccante episodio: «Non è tanto per il conto o per il fatto che siano scappati – dice il proprietario – ma per gli insulti ricevuti contro la comunità». L’identità dei ragazzi, che mai prima d’ora avevano frequentato il locale, rimane tutt’ora ignota. I militari dell’Arma sono tutt’ora impegnati nell’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza poste in zona, sperando che possano fornire indicazioni utili all’identificazione della comitiva.

Cristina Gauri