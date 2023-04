Roma, 9 apr – Nella notte tra sabato e domenica un’esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, ha provocato il crollo di una palazzina di quattro piani in centro a Marsiglia. Almeno cinque feriti, ma il sindaco annuncia: “Prepariamoci ad avere vittime”.

L’esplosione poi il crollo

L’esplosione è avvenuta intorno alla mezzanotte e quaranta in centro a Marsiglia, più precisamente al numero 17 di rue de Tivoli, nel quinto arrondissement, provocando anche il crollo parziale degli edifici adiacenti. La causa più probabile sembrerebbe essere una fuga di gas, come confermato dal prefetto regionale Christophe Mirmand. Ad ora si registrano solamente cinque feriti, tuttavia le operazioni sono rese difficoltose da un incendio che si è sviluppato dalle macerie dopo l’esplosione e che i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere. Le strade intorno alla palazzina sono state transennate. È stata creata un vasto perimetro di sicurezza intorno al luogo dell’accaduto a causa del rischio di crollo degli edifici circostanti, i quali sono stati evacuati.

Il sindaco di Marsiglia: “Prepariamoci ad avere vittime”

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, il quale ha dichiarato: “Dobbiamo essere preparati ad avere vittime in questa terribile tragedia”; spiegando come l’incendio che è scaturito dall’esplosione “è ancora in corso ed è estremamente difficile da controllare. I vigili del fuoco stanno giudicando minuto per minuto il modo migliore per spegnere questo rogo perché potenzialmente ci sono persone vive all’interno”. Payan ha poi aggiunto che l’incendio “impedisce di mandare i cani e le squadre alla ricerca delle possibili vittime che potrebbero esserci sotto”. Il viceammiraglio dei pompieri, Lionel Matthew, ha parlato delle operazioni di soccorso: “Abbiamo un centinaio di uomini in azione: la priorità è ovviamente spegnere l’incendio e sgomberare le macerie per cercare le persone che potrebbero essere rimaste intrappolate”. Un caso simile era successo nel 2018, quando il crollo di due edifici in via d’Aubagne aveva provocato la morte di 8 persone.

