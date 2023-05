Milano, 1 mag – Una città sempre più insicura, il capoluogo lombardo sta sprofondando nel degrado e nella criminalità, con la percezione di sicurezza che non è mai stata così bassa e che, sfortunatamente, trova conferma nei numeri certificati sia dalla procura che dalla questura. Tutto questo nel silenzio della giunta di palazzo Marino e del sindaco Sala, il quale sembra vivere in una Milano completamente diversa da quella che sono costretti a subire i cittadini. Il dato più inquietante è l’esplosione di reati sessuali: più 21% sul 2021 ne più 38% sul 2020.

Il problema sicurezza a Milano colpisce soprattutto le donne

Sono le donne, nella grande maggioranza dei casi, a fare i conti con l’esorbitante aumento di reati contro la persona, le stesse sono costrette a vivere con un vero e proprio coprifuoco che impedisce di frequentare liberamente molte zone della città durante le ore serali e notturne. Oltre l’area della stazione Centrale, diventata ormai zona di bivacco di centinaia di immigrati, la quale si è trasformato nel luogo preferito per stupratori e violenti, tutta Milano (con i suoi quartieri della movida: Corso Como, Navigli, Colonne di San Lorenzo) è diventata una città pericolosa e non più vivibile.

Accoglienza e immigrazione tra le cause principali

La forte presenza di stranieri sul territorio cittadino è indissolubilmente legata, come si evince dai dati, all’aumento continuo di violenze, stupri e rapine. Ultimo caso, lo stupro consumato da parte di un ventiseienne marocchino in un ascensore della stazione Centrale, il quale ha pestato selvaggiamente una donna di 35 anni prima di violentarla. Il problema sicurezza non sembra interessare la sinistra, che nonostante i continui casi denunciati porta avanti la propria folle politica di accoglienza, preferendo elevare Milano a modello per una finta integrazione e inclusività Lgbt. La realtà della città, invece, è fatta da periferie allo stremo, soffocate dall’immigrazione incontrollata, e assenza di sicurezza.

Andrea Grieco