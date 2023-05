Roma, 1 mag – Niente più Russia per Pupo. Il cantante italiano ha deciso di tornare sui suoi passi e non partecipare al festival Road to Yalta che si terrà il 2 maggio a Mosca.

Da “Bella ciao” alla mancata partecipazione

“È successo l’imprevedibile, l’impossibile intorno alla mia eventuale partecipazione al festival Road to Yalta”. Comincia così il messaggio di Pupo, pubblicato da Dagospia, in cui il cantante annuncia il suo passo indietro: “Ho deciso di non partire per Mosca”. Solo qualche giorno fa aveva rivelato la sua presenza con tanto di video promozionale in cui cantava Bella ciao sulle spiagge della Crimea insieme al conduttore della kermesse, il giornalista Ernest Mackevicius. Canzone a cui deve tenere particolarmente e con cui peraltro aveva partecipato all’edizione del 2021 del festival. Una scelta che aveva dato adito a diverse polemiche, in quanto ritenuta inopportuna per il conflitto in corso. Anche un altro cantante italiano molto amato in terra russa come Al Bano era intervenuto sulla questione, non condividendo l’iniziale presa di posizione del collega: “Non ho nulla contro Pupo, che è un mio amico ed è libero di fare quello che vuole. Posso solo dire che io in Russia per ora non vado, finché non si calmano le acque e arriva la parola pace”.

Pupo: “Non dipende dalle polemiche”

Nonostante le critiche ricevute, Pupo non indica queste ultime come la causa del suo ritiro dal festival: “Certo non dipende dalle polemiche e da tutto ciò che è accaduto in questi giorni, ma dipende da un fatto che vi spiegherò più avanti, perché la mia abitudine è sempre di essere molto chiaro e leale con tutti, a prescindere da chi sono gli interlocutori”. Insomma, il cantante ha preferito rimanere sul vago. Una vicenda di certo non edificante e in cui si assommano solo brutte figure, dalle reprimende contro la cultura russa alle battaglie social per intestarsi Bella ciao.

Michele Iozzino