Milano, 7 gen – Si chiama Dobrev Damian e ha 22 anni il giovane di nazionalità bulgara fermato per l’omicidio di Carla Quattri Bossi, la 90enne proprietaria, assieme alla famiglia, dell’agriturismo Podere Ronchetto, situato alle porte di Milano. Dobrev è uno dei dipendenti della struttura in cui domenica scorsa è stato trovato il cadavere dell’anziana.

Uccisa per poche decine di euro

Lo straniero lavorava e viveva nella cascina: la scorsa notte, è arrivata la confessione: “Non volevo ucciderla, ho avuto uno scatto di rabbia”. Tutto è iniziato perché il ragazzo avrebbe chiesto all’anziana una piccola somma: al suo rifiuto, lui l’avrebbe colpita con un barattolo di marmellata, causandole un trauma mortale, che gli agenti hanno trovato frantumato per terra e con il tappo deformato dal colpo. “L’ho uccisa perché non mi voleva dare le poche decine di euro che le avevo chiesto”, avrebbe detto. Il cadavere della 90enne è stato trovato dalla segretaria del Podere: giaceva in camera da letto, coi polsi legati da una striscia di stoffa e la testa avvolta in un asciugamano.

In discoteca dopo l’omicidio

Quanto è il prezzo per la vita di un’anziana signora? 150 euro, evidentemente. E’ questa la cifra che il 22enne avrebbe portato via dall’appartamento della sua vittima; soldi spesi prima in alcolici e poi per trascorrere una serata in discoteca. Durante la perquisizione degli alloggi del giovane gli agenti hanno ritrovato, all’interno di uno zaino, alcuni monili di proprietà della defunta.

I parenti della vittima testimoniano che nell’ultimo anno erano sparite alcune somme di modesta entità dalla contabilità; ma nessuno aveva dato importanza all’accaduto, imputando l’ammanco a degli errori di conto. Dobrev risiedeva nella cascina nell’ambito di un progetto di integrazione, sovvenzionato dal Comune di Milano, riservato a ragazzi stranieri rimasti senza famiglia. La struttura gli forniva vitto e alloggio e una piccola diaria personale per ripagarlo dei lavoretti svolti nell’agriturismo. Questo è stato il ringraziamento.

