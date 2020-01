Teheran, 7 gen – Sono stati circa sette milioni gli iraniani che hanno preso parte al corteo funebre per rendere omaggio a Teheran alle spoglie del generale Qassem Soleimani, assassinato a Baghdad venerdì con un blitz aereo ordinato dal presidente Usa Donald Trump, in un corteo funebre che come un vero e proprio fiume umano si è riversato nelle vie della capitale iraniana.

Nel video qui sotto le immagini della partecipazione di massa senza eguali per omaggiare l’eroe della guerra all’Isis, il capo militare più amato dalla popolazione iraniana.

Il video del corteo funebre nella città di Ahvaz

La prima, impressionante processione funebre per il generale Soleimani è stata quella nella città di Ahvaz. In questo video ripreso da un elicottero si vede la massiccia partecipazione della popolazione.

Il video del corteo funebre nella città natale Kerman

Folla impressionante anche a Kerman, città natale di Soleimani, dove oggi verrà sepolto. Ecco il video dell’arrivo della salma.

Adolfo Spezzaferro