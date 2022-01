Milano, 6 gen — Il Capodanno a Milano come Colonia nel 2016, ostaggio degli immigrati. Le nostre città colonizzate da branchi di immigrati che impunemente circondano ragazze italiane sole, isolate dalla folla, per assalirle e molestarle. Hanno fatto il giro del web ma non indignano nessuno le immagini girate in Piazza Duomo dalle telecamere di Alanews. Due ragazze piangono disperate mentre decine e decine di stranieri le strattonano, le travolgono, le palpeggiano e tentano di derubarle. Nessuno fa niente. Le vittime si sporgono dalle transenne, il branco le schiaccia contro. E no, non si tratta di «ragazzi» senza connotazione etnica, come indicato dalla stampa mainstream nostrana: sono tutti immigrati, in gran parte magrebini, lo si sente chiaramente dall’audio dei girati.

Capodanno nella Milano di Sala

Le vittime dell’aggressione di Capodanno, fa sapere lo stesso sito di informazioni, «hanno poi trovato riparo nella presenza delle forze dell’ordine, dopo aver vissuto momenti di vero panico nell’impossibilità di spostarsi a causa dell’accerchiamento»: signore e signori ecco la Milano di Beppe Sala, fiore all’occhiello del multiculturalismo: che è possibile, certo, a patto che le nostre ragazze si pieghino alla volontà e alle turbe degli ultimi arrivati che stiamo ospitando. Le immagini parlano più di qualsiasi commento.

Cristina Gauri