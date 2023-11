Missile sull’ospedale al-Shifa: a Gaza continua il massacro di civili

Roma, 11 nov – Nel corso della serata di ieri, durante i violenti scontri tra i soldati dell’esercito israeliano e i miliziani palestinesi nel territorio di Gaza City, l’ospedale al-Shifa, la più grande struttura sanitaria dell’intera Striscia, è stato colpito da un razzo. Il bombardamento, come riportato da diversi media, ha causato molte vittime e un blackout totale del centro medico che ha avuto come conseguenza l’interruzione totale di qualsiasi tipo di comunicazione. In seguito all’ennesimo massacro è partito il solito copione su chi abbia colpito chi.

Colpito l’ospedale al-Shifa a Gaza

Ovviamente l’esercito dello Stato di Israele, attraverso uno dei suoi portavoce, si è affrettato a scaricare la colpa dell’attacco su Hamas, adducendo la responsabilità dell’accaduto ad un tentativo fallito di colpire le posizioni dei militari israeliani. Il portavoce militare dello Stato ebraico ha ribadito che i loro soldati non hanno sparato durante i combattimenti nei pressi dell’ospedale al-Shifa, seguendo la solita trama di chi combatte solo contro i cattivi. La fazione palestinese invece, ha denunciato l’ennesimo attacco indiscriminato su strutture sanitarie e neutrali da parte di Tel Aviv con la scusa di colpire i fantomatici terroristi. Secondo Haaretz, Israele starebbe cingendo d’assedio altri due ospedali della Striscia di Gaza, prefigurando ulteriori vittime civili.

Un massacro avallato dall’Occidente

La storia raccontata da Israele, oltre che l’unica necessariamente ritenuta vera, è sempre la stessa: la guerra in corso sarebbe solamente diretta verso obbiettivi di Hamas, le vittime solo effetti collaterali non voluti o non di sua mano. Bugie, come dimostrato dai più di 10mila morti civili falciati dai bombardamenti a tappeto voluti dal governo di Netanyahu. Un vero e proprio massacro compiuto nel silenzio dell’Occidente democratico.

Andrea Grieco