Immigrazione senza sosta: a Lampedusa 600 clandestini in 24 ore

Roma, 11 nov – Continuano gli sbarchi senza sosta sulle coste di Lampedusa. Solo nelle ultime 24 ore sono arrivati sul territorio italiano più di 600 immigrati, andando così ad aumentare il numero di ospiti all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola. Tutto questo a fronte di altri 500 arrivi sull’isola siciliana solamente una settimana fa, numeri che siamo ormai abituati a ravvisare ogni giorno. Nella giornata di ieri circa 266 stranieri hanno lasciato Lampedusa a bordo di un traghetto direzione Porto Empedocle, principale tappa di spostamento per chi arriva sulle coste dell’isola. Al momento sarebbero diverse centinaia i clandestini ammassati all’interno dell’hotspot in attesa di essere spostati chissà dove.

Le rotte per Lampedusa

Uno degli ultimi gruppi arrivati sarebbe partito da Sfax, in Tunisia, uno dei punti di partenza più frequenti per le tratte degli scafisti. Al momento risultano disperse due persone, cadute in mare da una delle imbarcazioni sulle quali gli immigrati hanno attraversato il mare prima di essere soccorsi dalla Guardia costiera. La rotta tunisina, nonostante il ridimensionamento, rimane una delle principali sotto quella libica, la più ampia delle due per numeri e frequenza di arrivi.

Nessun intervento forte sul problema

La situazione immigrazione ha raggiunto i livelli delle maggiori tragicommedie. Il flusso continuo di clandestini sul territorio nazionale crea sempre più disagi e problematiche in attesa della prossima crisi sul filo di ciò che è accaduto a Lampedusa pochi mesi fa. Il governo Meloni è fresco dell’accordo stipulato con il primo ministro albanese Edi Rama per la costruzione di due centri di accoglienza per chi sbarca sulle coste italiane. La “vittoria” sbandierata dal premier Meloni è in realtà solamente un altro piccolo accorgimento di poco conto inserito nella stessa logica perdente che il nostro Paese e l’Europa hanno scelto di percorrere in materia immigrazione.

Andrea Grieco