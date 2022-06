Roma, 7 giu — Sono stati minuti interminabili di terrore tra le fermate di Peschiera del Garda e Desenzano: quello delle 6 ragazzine molestate dalla torma di immigrati saliti in massa sul treno al termine del devastante «raduno africano» del 2 giugno, ma anche quello, carico di impotenza, dei genitori, che le vittime tentavano di contattare telefonicamente per chiedere aiuto.

Molestie a Peschiera, un padre punta il dito contro ferrovie e polizia

«Quando mi ha detto che era bloccata, che le stavano tutti addosso e non riusciva nemmeno a respirare sono impazzito… mia figlia era in balia di gente senza scrupoli e io ero a casa, impotente. Se non fosse riuscita a scendere a Desenzano quelli non so cosa le avrebbero fatto», racconta al Corriere Alberto, padre di una delle due ragazze del Pavese che hanno denunciato le molestie sessuali. Dal treno partito da Peschiera la figlia lo chiamava terrorizzata. «Uno squillo, poche parole e cadeva la linea. Aveva paura che pensassero che stava chiamando la polizia. Parlava a monosillabi e riattaccava. Poi non rispondeva, quindi mandava un messaggio: “Papà siamo ammassati, non ci fanno scendere”».

Forze dell’ordine assenti

A quel punto il padre suggerisce di spostarsi in un altro vagone e scendere alla prima fermata. Impresa impossibile. «Lei: “non riesco neanche a girarmi”. A quel punto sono andato nel panico. Erano degli invasati e le potevano fare di tutto. Pensavo: magari saranno anche ubriachi… e se hanno dei coltelli…». Alberto decide di rivolgersi alle forze dell’ordine. Come chiamare un morto. Tra linee mute e rimpalli di competenza «è stato un altro incubo. Ho chiamato prima i numeri della polizia ferroviaria di Peschiera, ma non rispondeva nessuno. Quindi ho telefonato al 112, e mi hanno passato i carabinieri di Peschiera. Gli ho spiegato cosa stava succedendo e mi hanno detto che non era di loro competenza e avrebbero chiamato la polizia ferroviaria. Al che gli ho urlato: “ma è questo il modo di gestire un’emergenza?”».

Misoginia e razzismo