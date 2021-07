Efficaci ed economici

Rappuoli scende poi nei dettagli e spiega le caratteristiche che diversificano gli anticorpi monoclonali sviluppati e studiati in Italia rispetto alle loro omologhe di altri Paesi. «Si differenziano dagli altri perché sono più potenti di altri oggi disponibili, ad esempio quelli usati per Trump, che hanno bisogno di essere infusi solo per via endovenosa in grandissima quantità» spiega Rappuoli. Un altro elemento positivo è dato dalla maggiore facilità di sviluppo e quindi dal minor costo oltre che dalla maggior semplicità logistica di somministrazione. «Dei nostri ne servono molti meno e quindi sono meno costosi. Inoltre possono esser fatti con un’iniezione fatta ovunque, senza necessariamente andare in ospedale».

Cristina Gauri