«E sono tutti giovanissimi», specifica. Nelle ultime due settimane, il San Camillo ha trattato 4 casi «tanto gravi da rimanermi impressi». E non sono gli unici, ma solo quelli più gravi su un totale di circa 50 pazienti al mese. Le vittime di incidenti da monopattini arrivano a volte in condizioni tragiche, tanto da lottare tra la vita e la morte dopo il ricovero in intensiva. «Numeri ufficiali sul fenomeno ancora non ce ne sono, è presto», puntualizza Cingolani.

Il costo sociale enorme dei traumi da monopattini

«Ci troviamo a fare i conti con un impatto sociale enorme, data l’età giovanissima dei pazienti, con conseguenze che portano a invalidità permanenti che compromettono il resto della vita di queste persone e delle loro famiglie». Cingolani lancia quindi un appello: «bisogna regolare» l’uso dei monopattini. «Qualcuno dovrà prendere decisioni impopolari, come l’abbassamento di velocità e l’obbligo di casco», che a oggi e obbligatorio solamente fino ai 14 anni di età.

«Comprendo quanto sia difficile vedere i monopattini come un mezzo pericoloso, eppure 25/30 chilometri orari, senza alcun tipo di protezione, sono più che sufficienti per subire lesioni craniche dall’esito anche mortale, basti pensare che i ciclisti in pianura raggiungono la stessa velocità e hanno l’obbligo di casco», conclude il primario. «La politica deve fare qualcosa, i monopattini non sono un giocattolo eppure vengono vissuti come tali. Non aspettiamo di trovarli al centro di tragiche statistiche». E a quanto pare siamo già sulla buona strada…

Cristina Gauri