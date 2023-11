Nel silenzio continua l’assedio a Lampedusa: sbarcati oltre 500 clandestini

Roma, 6 nov – Non si fermano i continui arrivi di clandestini sulle coste italiane anche nel silenzio dettato dalla completa attenzione al conflitto israelo-palestinese di questo ultimo mese. Nella giornata di ieri è approdato sull’isola di Lampedusa un barcone con a bordo circa 531 immigrati, la maggior parte dei quali originari del Bangladesh oltre a persone provenienti dal Pakistan, Siria ed Egitto. Secondo le prime ricostruzioni l’imbarcazione, un peschereccio di 25 metri, sarebbe salpato dalla Libia per poi attraccare al molo commerciale dell’isola siciliana scortato fino alla banchina da alcune unità della Guardia costiera.

Altri clandestini nell’hotspot di Lampedusa

Il gruppo di stranieri è stato in seguito condotto all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola, il quale al momento accoglie più di 576 persone. I clandestini sono al momento ancora trattenuti nell’hotspot in attesa di essere trasferiti nel minor tempo possibile a Porto Empedocle, così da alleggerire la pressione sul centro di Lampedusa ed evitare ulteriori crisi come quella avvenuta proprio sull’isola nei mesi scorsi. In contemporanea alle operazioni di identificazione del gruppo, alcuni turisti hanno avvistato un cadavere fra gli scogli di Cala Pulcino, molto presumibilmente appartenente ad un individuo del gruppo appena sbarcato.

Numeri disastrosi

I numeri legati al fenomeno dell’immigrazione si fanno ogni giorno che passa sempre più preoccupanti. I dati rilasciati dal Viminale segnalano oltre 145mila immigrati sbarcati in Italia da inizio 2023, cifre che superano di gran lunga quelle registrate durante tutto il 2022, anno nero per numero di clandestini approdati sulle nostre coste. La tratta maggiormente utilizzata dagli scafisti resta ancora quella del fronte libico. Dal Paese nordafricano partono anche barconi di grandi dimensioni: oltre a quest’ultimo salpato da Zuarah, lo scorso mercoledì altre 426 persone erano arrivate a Lampedusa da Abu Kammash.

Andrea Grieco