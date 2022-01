Roma, 3 gen – È diventato virale sui social network il post di Claudio Luca Biasi, sedicente medico dell’ospedale di Lugo, in Emilia-Romagna, in cui documentava il ricovero in pronto soccorso di un paziente no vax con al braccio un laccio emostatico, applicato dallo stesso per evitare che il siero del vaccino entrasse in circolo. ““Ora ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!” ha scritto Biasi nel suo tweet del 30 dicembre scorso.

La notizia è stata ripresa da quasi tutte le testate nazionali che si sono limitate a riportare le parole di Claudio Luca Biasi, dal Corriere della Sera a Open.

Abbiamo contattato l’ufficio stampa dell’Ausl di Ravenna, a cui fa capo l’ospedale di Lugo. La responsabile ha smentito l’intera vicenda. Claudio Luca Biasi non è un medico dell’ospedale di Lugo e nessun no vax si è recato al pronto soccorso con un laccio emostatico legato al braccio. Alcune testate hanno interpellato lo stesso ufficio stampa, ma nessuno ha riportato la smentita, salvo un giornale locale. Peraltro, nessun “Claudio Luca Biasi” risulta tra gli iscritti dell’albo dei medici chirurghi.

Francesca Totolo