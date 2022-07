Napoli, 6 lug — L’ha presa a bastonate in testa per stordirla, nel tentativo di stuprarla, fortunatamente senza riuscirci: è finito in manette un nigeriano di 34 anni che ieri pomeriggio ha trasformato la corsetta quotidiana di una runner di Pompei in un vero e proprio film dell’orrore. L’immigrato, armato di bastone, si è parato davanti alla propria vittima all’improvviso, sbucando da un angolo e calando subito un colpo con l’oggetto contundente. La giovane, una 25enne, è rimasta sì stordita e barcollante ma ancora vigile.

Nigeriano bastona donna per stuprarla

Con le forze rimanenti, fa sapere TgCom24, ha tentato di divincolarsi urlando a squarciagola per attirare l’attenzione dei passanti. Le sue grida sono state avvertite da una pattuglia di carabinieri che stazionava a poca distanza, impegnata in un servizio di controllo del territorio in città. Tempestivo l’intervento dei militari dell’Arma, che sono accorsi sul posto cogliendo in flagrante il nigeriano. Al loro arrivo lo straniero stava ancora tentando di stuprare la giovane bloccandole le mani, per poi tentare la fuga una volta resosi contro della presenza dei carabinieri. Dopo un brevissimo inseguimento l’uomo è stato bloccato e ammanettato. Dovrà adesso rispondere di violenza sessuale e lesioni personali.

Lesioni e fratture