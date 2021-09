Roma, 2 set — «Mi telefonano per dirmi di tutto. Nella migliore delle ipotesi al mio pronto segue il silenzio, altrimenti insulti a gogò. Su Instagram è un fioccare di bastardo, figlio di…, la pagherai»: è dura la vita del virologo, tra un salotto televisivo e un video collegamento in cui si trovano sempre nuove formule per terrorizzare e dividere gli italiani: alla fine, a qualcuno girano. Esaspera oggi, esaspera domani, i nervi saltano e può capitare che qualche cittadino dia in escandescenza confrontandosi direttamente con il virologo in questione.

Pregliasco è preoccupato delle minacce

E’ il caso di Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, che in un’intervista al Corriere della Sera mostra una certa preoccupazione per le minacce ricevute dopo che i suoi contatti personali sono stati diffusi nelle chat Telegram dei no vax. Lungi da noi approvare le gesta degli esagitati: ma la tensione si taglia con il coltello e forse sarebbe meglio che gli scienziati da salotto iniziassero ad annoverare le minacce tra i rischi del mestiere. Almeno finché non cambiano registro…

«Mentirei negando di essere preoccupato. Nelle ultime due, tre settimane, da quando si discute sul Green Pass, la furia dei No vax nei miei confronti ha avuto un’impennata», confida Pregliasco. Pur ritenendo che «i mittenti siano leoni solo davanti alla tastiera», il suo timore è che «a forza di beccarmi queste raffiche di ingiurie e frasi minatorie, qualcuno non passi alle mani presi da un raptus». A tal punto da aver ridotto allo stretto necessario i suoi spostamenti a piedi, anche se «finora sono stato avvicinato solo da persone che mi hanno manifestato solidarietà». Una vita blindata per il povero virologo. Guarda te come ci si riduce per amore dei vaccini!

Cintura marrone di karate

«Non vorrei che qualche psicopatico incontrandomi per strada mi riempia di sganassoni o qualche altra cosa. Come è successo a Berlusconi che si è beccato una statuetta del Duomo in viso». Ma niente paura, sono i no vax a dovere stare attenti: «Da giovane ero cintura marrone di karate, sopra c’è solo la cintura nera. L’allenamento è rimasto». Togli la cera, metti la cera, con quel «ero cintura marrone» che suona un po’ come il fantozziano «sono stato azzurro di sci».

Non imparano mai