La scoperta sulla piattaforma e le indagini

L’indagine è scattata alcuni mesi fa nell’ambito del monitoraggio web condotto dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online contro lo sfruttamento dei minori su internet. Gli uomini della Postale meneghina si erano così imbattuti nel ripugnante video, trasmesso su di una piattaforma gratuita per lo streaming online. In esso il nonno abusava della nipotina di nemmeno un anno. Immediatamente le autorità hanno disposto il blocco del contenuto multimediale sul sito in questione. Le investigazioni che hanno portato gli inquirenti sulle tracce digitali dell’indagato sono partite di conseguenza.

La madre ignara aveva affidato la nipotina al nonno

Le indagini hanno confermato l’agghiacciante verità. A violentare la piccola era stato proprio il 53enne. La madre, dovendosi assentare per lavoro e commissioni, aveva affidato al nonno la nipotina, sicura che fosse in buone mani.

La Procura di Milano, «considerata l’estrema gravità dei fatti, gli univoci elementi di colpevolezza raccolti e l’attualità del pericolo di reiterazione del reato», ha chiesto e ottenuto dal gip l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Cristina Gauri