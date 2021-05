In sostanza, per la Palazzini la libertà individuale di scelta è subordinata al raggiungimento dell’immunità di gregge. «Uscire dalla pandemia è un obiettivo comune. Quindi sarebbe importante sapere quante persone mancano per raggiungere l’immunità di gregge, questo numero non lo conosciamo ad oggi». Certo, sarebbe meglio non imporre nulla, e se gli italiani saranno obbedienti e si vaccineranno in numero necessario per ottenerla, non vi sarà bisogno di obbligare nessuno. In caso contrario, invece… «Per noi, come consiglio al governo, non ci deve essere obbligo vaccinale, ma non va escluso. Noi puntavamo sull’adesione volontaria e su una campagna di comunicazione che non c’è stata».

Anche Pregliasco è d’accordo