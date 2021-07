«Sono una delle tante persone che ha avuto il Covid negli ultimi mesi (a fine maggio), non ho fatto il vaccino e non ho scaricato il green pass perché [il codice] non è presente da nessuna parte», lamenta una lettrice del Fatto. E’ il limbo di chi è guarito ma non ha ricevuto il certificato di guarigione (NUCG) o il codice autorizzativo (AUTHCODE). A questi si aggiungono coloro che, guariti dal Covid e ricevuta la prima dose sufficiente per il ciclo vaccinale dei guariti, non vengono riconosciuti dal sistema. Sonia il 17 dicembre è guarita dal Covid e a marzo ha ricevuto la prima dose AstraZeneca. «Non ho però ricevuto il codice dal ministero, dal 27 giugno sto cercando di ottenerlo. Un’odissea fra telefonate al Dipartimento di Prevenzione, alla Protezione Civile di Palmanova, ai numeri verdi indicati dal Ministero, al medico di base, a tutte le farmacie del territorio… Nulla. Il vuoto». E ancora: «Sono di Milano, ho avuto il Covid a dicembre e come insegnante ho ricevuto una dose di vaccino ad aprile, ma il green pass non arriva. Quasi impossibile contattare i riferimenti indicati nel sito preposto dgc.gov.it».

Vi è anche chi ha effettuato la prima dose, e poi risulta positivo: il ciclo vaccinale è considerato concluso, con un pass della durata di nove mesi: «Ora trovo scritto che scadrà ad agosto, a 6 mesi dalla malattia». Stesso discorso per chi ha fatto l’eterologa. «Il green pass che mi è stato rilasciato fa riferimento a 1/2 dosi previste, quindi come se non avessi completato il ciclo vaccinale. Il problema ora è: questo Green pass è da ritenersi valido? O quando tenterò di prendere un treno a lunga percorrenza mi faranno storie?».