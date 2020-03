Bolzano, 21 mar – Ci mancava la provocazione anti-italiana degli Schützen. Obiettivo delle associazioni eredi dei bersaglieri tirolesi è ancora una volta l’Inno di Mameli. Nella vignetta che in questi giorni sta circolando sui profili social degli esponenti degli Schützen altoatesini, si vede un ragazzo, che rappresenta l’Italia e gli italiani, che dice: “Tutta Italia canta dai balconi. Pelle d’oca pura”. Pronta la risposta irriverente e offensiva dello Schützen: “Siam pronti alla morte?” Esattamente il mio umorismo”, con evidente sbeffeggiamento delle parole dell’inno italiano e contemporaneo riferimento ai morti da coronavirus.

La protesta di Fratelli d’Italia

Un atteggiamento provocatorio e offensivo, marchio di fabbrica delle associazioni degli Schützen. Abbiamo già citato l’oltraggio all’Inno di Mameli di tre anni fa, mentre bisogna andare indietro di pochi mesi per riscontrare un ulteriore attacco alla lingua italiana. La vignetta ha suscitato molta indignazione, a partire dagli esponenti di Fratelli d’Italia. “In queste ore sui siti e profili social degli Schuetzen dell’Alto Adige, organizzazione paramilitare anti taliana”, spiega Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige per FdI, “sta girando una vignetta aberrante che ironizza sulle drammatiche morti per coronavirus giocando sull’inno di Mameli e sulla frase siamo pronti alla morte. Un atto indegno che denunciamo a tutte le Istituzioni preposte affinché in rispetto dei nostri connazionali che hanno perso la vita vengano rimosse queste forme di violenza anti italiana”.

Duro anche il commento del capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida. “È a dir poco disgustosa, volutamente ambigua e quanto mai lontana dalla satira la vignetta che da ieri circola sui siti e sui profili social degli Schuetzen dell’Alto Adige. Già scherzare sulla morte e sulla sofferenza è di per sé fuori luogo, ma farlo sulla pelle di migliaia di italiani che stanno pagando il tributo di sangue più alto al mondo per il coronavirus, è vomitevole e merita una presa di distanza netta e durissima”.

Davide Romano