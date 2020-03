Pechino, 21 mar – L’economia cinese è stata devastata dall’epidemia di coronavirus nei primi due mesi dell’anno, secondo i dati pubblicati lunedì e secondo gli analisti, l’incubo è tutt’altro che finito. Il crollo dell’attività ha interessato tutti i settori della seconda più grande economia del mondo, poiché le misure epidemiche e draconiane progettate per contenerla hanno prodotto uno shock senza precedenti che ora viene replicato in tutto il mondo. “Siamo in un periodo di tempo davvero senza precedenti”, ha detto alla Cnn business Adrian Zuercher, responsabile dell’asset allocation nell’Asia del Pacifico presso il principale ufficio di investimento di Ubs.

Un crollo più netto di quanto prospettato dagli analisti

Le vendite al dettaglio sono crollate del 20,5% a gennaio e febbraio rispetto allo stesso periodo del 2019, la produzione industriale è scesa del 13,5% e gli investimenti in immobilizzazioni sono diminuiti di quasi il 25%, secondo il National Bureau of Statistics. Tutti e tre i punti dati erano molto più deboli di quanto si aspettassero gli analisti e il calo della produzione industriale è stata la contrazione più marcata mai registrata.

E i dati per marzo potrebbero essere anche peggiori. “Il crollo di febbraio è stato diluito nei dati con una media di gennaio, quando la maggior parte delle interruzioni non erano ancora state avvertite”, ha dichiarato Julian Evans-Pritchard, economista cinese senior per Capital Economics. Larry Hu, capo economista cinese del gruppo Macquarie, ha affermato che la sua “ipotesi migliore” è che l’economia cinese da 14 trilioni di dollari contrarrà del 6% nel primo trimestre, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. “Ora è chiaro che sarebbe il peggiore in quasi 50 anni”, ha detto. L’ultima volta che la Cina ha avuto una contrazione dell’economia è stata nel 1976, quando la morte del leader del Partito Comunista, Mao Zedong, ha posto fine a un tumulto sociale ed economico lungo un decennio in Cina (l’infausta “Rivoluzione Culturale”).

Un colpo “devastante” all’economia del Dragone

Il colpo all’economia cinese nel primo trimestre è stato “devastante”, secondo Ting Lu, capo economista cinese di Nomura. “A nostro avviso, l’unica domanda è quanto sarà negativo il Pil del primo trimestre”. Il governo cinese ha cercato di rilanciare l’economia incoraggiando le aziende a tornare al lavoro, sebbene in condizioni rigorose volte a prevenire un aumento del numero di casi di coronavirus. Il National Bureau of Statistics ha affermato che l’economia potrebbe migliorare nel secondo trimestre, poiché le imprese tornano al lavoro e mentre varie misure politiche, tra cui tagli dei tassi di interesse, iniezioni di liquidità e tagli a tasse e commissioni, filtrano attraverso l’economia.

Ma gli analisti hanno affermato che la ripresa sarà probabilmente molto debole a causa di un picco della disoccupazione cinese, che deprimerà la spesa dei consumatori e della diffusione globale del virus, che frenerà le esportazioni anche quando le fabbriche torneranno alle normali operazioni. Il tasso di disoccupazione cinese è aumentato, fino al 6,3% a febbraio dal 5,2% a dicembre. “Questa non è la fine dell’incubo”, ha detto lunedì Iris Pang, capo economista della Grande Cina per Ing. “La diffusione di Covid-19 … in quasi tutti i paesi significa che la domanda globale si arresterà bruscamente e le catene di approvvigionamento globali saranno ancora rotte quando le fabbriche di tutto il mondo sospenderanno le operazioni”, ha detto.

Insomma la Cina sembra la prima ad aver sconfitto il coronavirus sul piano sanitario (anche se ancora non si può dare per sicuro al al 100%). Ma sul piano economico per il Dragone la partita è tutta da giocare. E il sogno imperiale di Xi Jinping per il momento subisce una brusca frenata.

Emanuele Fusi