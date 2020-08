La nave sarebbe ora incapace di muoversi dopo aver recuperato più di un centinaio di persone che vanno ad aggiungersi agli 89 immigrati fatti salire a bordo nel corso di un’altra operazione. «Abbiamo un morto a bordo e altri hanno ustioni su tutto il corpo», scrivono. Stando a quanto si apprende dal sito web di monitoraggio delle navi Marine Traffic, questa mattina all’alba la barca si trovava a circa 90 chilometri a sud-est di Lampedusa. «Louise Michel non è in grado di muoversi, non è più padrona della sua manovra, a causa del suo ponte sovraffollato e di una zattera di salvataggio schierata al suo fianco, ma soprattutto perché l’Europa ignora le nostre chiamate di pronto soccorso. Le autorità responsabili continuano a non rispondere», ha twittato l’equipaggio della nave battente bandiera tedesca. All’appello fa eco l’allarme, che suona più come un diktat, diramato da Mediterranea Saving Humans al ministro Paola De Micheli e alla Guardia costiera: «La Louise Michel è in una situazione di emergenza e le istituzioni italiane ed europee devono intervenire per mettere in salvo le più di 200 persone a bordo e l’equipaggio. Salvatele, sono a due ore da Lampedusa».

Nel frattempo la Sea Watch 4 non ha voluto essere da meno e si sta avvicinando alle acque territoriali italiane: a bordo sono presenti circa 200 clandestini recuperati durante la missione, finanziata dalla chiesa evangelica tedesca. La richiesta di porto sicuro a Malta e all’Italia era già partita nelle ultime ore: richiesta prontamente respinta da La Valletta, mentre tutto ancora tace in casa nostra. Sembra comunque profilarsi all’orizzonte l’ennesima calata di braghe dell’esecutivo, dal momento proprio in questo momento la Sea Watch 4 sta navigando al largo delle coste siciliane, nei pressi di Portopalo.