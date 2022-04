Roma, 7 apr — Una sentenza che farà esultare i bimbiminkia: la Corte di Cassazione ha stabilito in una sentenza che l’epiteto «bimbominkia», non può essere utilizzato su Facebook per offendere una persona perché definisce un individuo con un quoziente intellettivo sotto la media. Scatta quindi la diffamazione aggravata, come nel caso del termine «ritardato».

Che cosa è un bimbominkia

Per chi ancora non ne fosse edotto, il bimbominkia altro non è che un «utente web che si comporta in modo stupido e infantile, intervenendo continuamente nelle discussioni e mostrandosi fastidioso o irriguardoso verso gli altri; anche, adolescente che basa il suo stile di vita sull’adesione a mode convenzionali (scrivere messaggi pieni di emoticon e abbreviazioni, essere fan del gruppo musicale del momento, ecc.)» (da Oxford languages) o ancora, «un utente, spesso adolescente, di scarsa cultura e capacità linguistica» e che fa «un uso marcato di elementi tipici della scrittura enfatica, espressiva e ludica».

La sentenza

La sentenza della Cassazione ha dato ragione alla parte offesa, l’animalista trapanese Enrico Rizzi, colpito dall’insultante epiteto. Curiosamente, in passato lo stesso Rizzi si era trovato dall’altra parte del giudizio, cioè come condannato. In quella circostanza venne condannato a risarcire la parte lesa con 60mila euro per aver offeso la memoria del presidente del Consiglio regionale siciliano Diego Moltrer. All’indomani della sua morte l’animalista lo aveva ricordato con appellativi come «vigliacco», «infame» e «assassino», e altri termini dispregiativi per via della passione per la caccia. tavolta la situazione si è ribaltata: ad insultare Rizzi chiamandolo «bimbominkia» è stata un’amica di Moltrer, in un gruppo Facebook di più di duemila iscritti. Un ping pong di condanne per diffamazione.

«Il termine “bimbominkia”», spiega la Suprema corte, «non si può usare sui social perché definisce una persona con un quoziente intellettivo sotto la media».

Cristina Gauri