Roma, 10 set – Odiare costa, ma solo se l’oggetto dell’odio sta a sinistra. Oramai è una verità assiomatica. Gli attacchi «sessisti» sono tali se riguardano la Murgia, la Boldrini, la Nappi, Emma Marrone. Se sei una politica (di sinistra) vieni insultata «perché donna» e non perché gestisci in modo imbarazzante la cosa pubblica che ti è stata affidata (Azzolina, Boschi, Raggi, Appendino). Su tutto il resto del mondo femminile cala la cortina dell’indifferenza, del silenzio e del «se lo è meritato perché è….» e qui si inserisce l’aggettivo del caso: «è di destra» (Meloni, Santanché) oppure «è la fidanzata di un sospettato omicida», proprio come nel caso di Silvia Ladaga, compagna di Gabriele Bianchi, l’uomo attualmente in carcere tra gli indagati per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro avvenuto a Colleferro.

Una shitstorm inammissibile

Capita, infatti, che nelle ultime ore il profilo Instagram di Bianchi, rimasto pubblico e commentabile da chiunque, sia stato investito da uno tsunami di insulti e minacce, da parte del «popolo del web», che prima del giudice ne ha decretato la colpevolezza. E ha deciso che colpevole non è solo Gabriele, ma la stirpe intera dei Bianchi, dal momento che le vittime di questo shitstorm di proporzioni oceaniche sono finite per essere tutti coloro che per caso comparivano assieme a lui nei selfie postati sul suo profilo: dalla Ladaga (di cui Bianchi ha annunciato la gravidanza in corso), alla madre, per arrivare alle nipotine (una bambina in età scolare e un’altra appena nata), nessuno è rimasto al riparo da commenti di una ferocia e un’oscenità indicibile. Minacce, auguri di stupro, volgarità assortite e irripetibili.

E le femministe mute

Silenzio dalle varie paladine della lotta al sessismo: le solite Murgia, Abbatto i Muri, Non una di meno, Boldrini, che evidente non sono rimaste infastidite dalla valanga di oscenità indicibili che si è abbattuta sulla testa di queste donne. Di queste bimbe. Sono lì, su Instagram, da quattro giorni in pasto ai subumani da tastiera che inneggiano allo stupro di una bimba di pochi mesi: ma nessuno chiede la chiusura dell’account, nessuno grida contro l’odio, nessuno lancia anatemi contro il sessismo. Sono madri, moglie e nipoti dell’«assassino fascista di Willy», quindi, in fondo, sono un po’ colpevoli anche loro. Per appartenenza a una stirpe, per aver cresciuto l’orco, per aver portato nel grembo il figlio del mostro.

Guardiamo per esempio cosa viene detto di Silvia Ladaga, ritratta in due fotografie – di cui una in stato interessante:

Questi commenti, che ci rifiutiamo di trascrivere, compaiono sotto la fotografia di Bianchi, raffigurato mentre tiene tra le braccia la nipotina appena nata:

E infine un’ultima foto, presumibilmente con un’altra nipotina – ma se non lo fosse, gli insulti e le minacce non sarebbero meno gravi. Una bambina che tra qualche anno potrebbe aprire il proprio Instagram e imbattersi in questi commenti.

Anche oggi, insomma, ci arriva una chiara lezione su quali siano gli «attacchi sessisti» accettabili – e verso chi – e quali no. Prendiamo nota.

Cristina Gauri