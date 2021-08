Roma, 6 ago — La musica martellante, sparata a tutto volume da una cassa; il vociare sguaiato di decine di persone assiepate in una piazzetta di Ostuni fino alle 4 del mattino. Poi un tonfo, che spegne la musica e fa calare improvvisamente il silenzio. C’è un uomo con una spranga di ferro, esasperato: è stato lui a mandare in frantumi la cassa congelando di colpo l’infuocata movida notturna. «Rompicog***ni di me**a, questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare. Ma da dove ca**o venite?», grida l’uomo. E’ diventato immediatamente virale il video della furia di Matteo Tanzarella, ex assessore di Sinistra Italiana, del Comune di Ostuni.

L’ex assessore vuole dormire

Tanzarella, sindacalista Uil, è stato assessore comunale alla Polizia urbana e segretario cittadino di Sinistra Italiana. Abita nel centro storico della città, e qualche sera fa ha deciso che avrebbe passato l’ultima notte insonne a causa dei bagordi di qualche decina di giovani. Quindi, mettendo da parte ogni residuato di buonismo petaloso progressista è sceso in piazza nel cuore della notte, brandendo una mazza, e ha distrutto una potente cassa acustica portatile attorno alla quale stavano festeggiando decine di persone.

La nota del sindaco