Roma, 12 mag — «Affitta» una prestazione con una squillo per due ore, alla cifra di 150 euro; ma lei lo caccia di casa (dove è avvenuto l’incontro) dopo un’ora, rifiutandosi di restituire metà dell’importo. Lui cosa fa? Telefona ai militari dell’Arma per risolvere il contenzioso, da bravo cliente insoddisfatto.

Disavventura con la squillo

Il fatto è avvenuto ieri a Vercelli ed è stato reso noto dal Comando dei Carabinieri. Il sito PrimaVercelli ha pubblicato il resoconto del grottesco intervento «di un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vercelli nella mattinata di ieri 11 maggio, chiamato da un 32enne che, al numero di emergenza “112”, aveva sostenuto di avere avuto un diverbio con una donna e di essersi sentito trattato ingiustamente».

I militari procedono con il descrivere la natura del contenzioso con la squillo. «Nella sostanza, ai Carabinieri intervenuti sul luogo del presunto litigio, il richiedente – senza la presenza della controparte – riferiva di avere pattuito con una donna la somma di 150 Euro per un rapporto sessuale a pagamento della durata di due ore, mentre la prestatrice d’opera, trascorsa la prima ora, lo aveva allontanato dalla propria abitazione per l’asserito sopraggiungere di un parente, fattore che non le avrebbe consentito di adempiere al patto stabilito».

Con le pive nel sacco

Il 32enne richiedeva ai militari dell’Arma di intervenire affinché la donna «restituisse metà del compenso già preliminarmente percepito, anziché assicurare al cliente una specie di “bonus” per la consumazione dell’orario rimanente in un’altra occasione, come da lei proposto». Insomma: la prostituta, anziché restituire metà della cifra, aveva proposto all’uomo di tornare un’altra volta, ovviamente senza pagare. Ma il 32enne avevastorto il naso. «Appurato subito che non era stata commessa alcuna condotta illecita da parte di entrambi contendenti, i militari hanno con calma invitato il giovane a riconsiderare la propria richiesta, spiegandogli che, comunque sia, non è loro compito intervenire in favore dell’una o dell’altra parte in causa, specialmente in considerazione del fatto che il motivo del contendere non rivestiva carattere di illecito penale».

Al 32enne non è rimasto altro da fare che tornarsene a casa con le proverbiali pive nel sacco, e, immaginiamo, con una grande frustrazione. Concludono i militari dell’Arma, non senza una certa vena autocelebrativa: «Ancora una volta, anche grazie alla capacità relazionale dei Carabinieri intervenuti, tutto è finito per il meglio, ed il 32enne ha ripreso la via di casa digerendo senza ulteriori discussioni o pretese la propria inevitabile delusione».

Cristina Gauri