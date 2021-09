Roma, 1 set – Papa Francesco ha “inavvertitamente” citato Vladimir Putin nel criticare il recente coinvolgimento dell’Occidente in Afghanistan come un tentativo estraneo di imporre la democrazia.

Il Papa e l’intervista sull’Afghanistan

Durante un’intervista radiofonica andata in onda mercoledì, al Pontefice è stato chiesto della situazione in Afghanistan a seguito del ritiro delle forze Usa e delle forze Nato dopo quasi 20 anni di guerra, e della riconquista talebana del Paese. Il Papa ha detto che avrebbe risposto con una citazione, che ha attribuito alla cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha descritto anche come “una delle più grandi figure politiche del mondo“.

La filippica sull’Occidente e la democrazia è bella, ma …

“Bisogna fermare la politica irresponsabile di imporre agli altri i propri valori e i tentativi di costruire la democrazia in altri Paesi sulla base di modelli esterni senza tener conto di questioni storiche, etniche e religiose e ignorando completamente le tradizioni degli altri», ha affermato il Papa, in spagnolo.

… le parole sono di Putin, non della Merkel

Peccato che le parole non erano della Merkel, ma sono state pronunciate il mese scorso dal presidente russo Vladimir Putin durante la visita della Merkel a Mosca. All’incontro del 20 agosto, Putin ha espresso una feroce critica all’Occidente sull’Afghanistan, affermando che la rapida invasione dei talebani nel paese ha mostrato l’inutilità dei tentativi occidentali di imporre la propria visione della democrazia. La Merkel, nel frattempo, ha esortato la Russia a utilizzare i suoi contatti con i talebani per sollecitare i cittadini afgani che hanno aiutato la Germania a lasciare l’Afghanistan. L’intervista di Francesco con la spagnola Cadena COPE si è svolta in Vaticano alla fine della scorsa settimana. La stazione, di proprietà della conferenza episcopale cattolica spagnola, ha affermato che il suo contenuto è stato vagliato dallo stesso Papa.

Ilaria Paoletti