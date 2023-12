Parigi, ancora sangue al grido “Allah Akbar”: un morto accoltellato e due feriti

Roma, 4 dic – La Francia sprofonda, ancora una volta, nel terrore islamico. L’ultimo episodio di sangue si è registrato a Parigi nella notte di sabato, quando un cittadino francese di origine iraniana ha ucciso un turista tedesco-filippino di 23 anni e ferito altre due persone. L’uomo ha attaccato la vittima accoltellandola alla schiena e alla spalla, per poi lasciare sanguinante il giovane sul ponte Bir-Hakeim tra il 15° e 16° arrondissement della capitale francese. In seguito, il terrorista ha attaccato e ferito con un martello altre due persone per poi essere raggiunto, immobilizzato e arrestato dalla polizia.

L’attentatore di Parigi già schedato per islamismo radicale

Il ventiseienne prima di essere arrestato ha minacciato le forze dell’ordine al grido “Allah Akbar” brandendo un martello. Agli stessi agenti, avrebbe addotto come motivazione del suo gesto la volontà di morire da martire, dato che non sopportava “che gli arabi fossero uccisi nel mondo”. Armand R., questo il nome del ragazzo arrestato, era già noto alle autorità in quanto schedato con la famigerata “S” destinata a chi ha rapporti con l’islamismo radicale, inoltre, lo stesso era già stato condannato nel 2016 a quattro anni di reclusione per “aver voluto intraprendere un’azione violenta”, una volta uscito dal carcere nel 2020 era stato tenuto sotto osservazione in quanto anche “in cura per disturbi psicologici”.

L’odio dei “nuovi francesi”

Pochi giorni dopo la morte del giovane Thomas nel piccolo villaggio di Crépol per mano di una banda di giovani immigrati di seconda, terza o addirittura quarta generazione, l’ennesimo “nuovo francese” si è sporcato le mani di sangue. Lascia esterrefatti come la repubblica guidata da Macron lasci tale libertà di azione a chiunque voglia colpire direttamente il popolo francese, canalizzando tutta la violenza istituzionale contro quei gruppi di francesi che non hanno intenzione di arrendersi e vedere la propria Nazione distrutta dai doni della società multiculturale. Come Dublino e Parigi, l’intera Europa è sotto attacco.

Andrea Grieco