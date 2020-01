Pistoia, 22 gennaio – Erano inquilini da quasi 30 anni – dal 1992 – della canonica della parrocchia di San Martino a Iano, un piccolo comune del pistoiese. Ma per loro è arrivato il momento dello sfratto, comunicato dal parroco. Per motivi di indigenza non riuscivano più a pagare l’affitto. Chissà se per loro arriverà il lieto fine, come per tanti immigrati ospitati nelle parrocchie di tutta Italia per i quali si accoglie senza battere ciglio.

“Noi eravamo contenti – dice la donna – avevamo i bimbi piccoli, mia marito lavorava e pagavamo l’affitto. Eravamo ministri straordinari, facevamo catechismo, ci occupavamo di tutto ciò che riguardava la chiesa”. Nel 2005 il marito aveva perso il lavoro ma fino al 2010 la famiglia era riuscita a pagare l’affitto. Sempre secondo quanto riportato dalla Nazione, il parroco di allora, don Giacomelli, aveva esortato l’uomo a scrivere una lettera alla Curia spiegando la situazione e chiedendo di poter pagare l’affitto eseguendo dei lavori in canonica e chiesa. Dalla curia, il silenzio totale.

Negli ultimi anni marito e moglie erano stati ricevuti da due vescovi, che avevano tranquillizzato la coppia sulla loro situazione. Finché la sorte aveva iniziato ad accanirsi sulla famiglia: la figlia venne ricoverata in ospedale, il figlio perse il lavoro, il marito si arrangiava, mentre la moglie, per motivi di salute, non era più in grado di lavorare. Una situazione gravosa, culminata nell’arrivo del nuovo sacerdote, don Maurizio Andreini, che ha richiesto un pagamento mensile di 200 euro dell’affitto e 5mila euro di arretrati. Fino a qualche giorno fa, quando l’ufficiale giudiziario ha bussato a casa della famiglia per dare avviso di sfratto: l’udienza davanti al giudice è stata fissata per il prossimo 18 febbraio. La Curia, uscita dal proprio silenzio, fa sapere che “la situazione è molto complessa e che con la missiva della parrocchia si tende a voler sbloccare una situazione che va avanti da tempo ma certamente non si vuole mettere nessuno in strada“. La famiglia, concludono, è attualmente seguita dalla Caritas.

Cristina Gauri