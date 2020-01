Roma, 22 gen – Per le femministe, rappresentare in modo ironico, in uno spot pubblicitario, i “bollenti spiriti” di due ragazzini preadolescenti che fissano un paio di poppe è sessista e oggettifica la donna. La scure censoria delle Torquemada femministe si è abbattuta questa volta su Kfc, la nota catena multinazionale di fast food a base di pollo fritto. Oggetto della diatriba, uno spot per il mercato australiano. L’annuncio è andato in onda in tv ed è stato anche condiviso sul canale YouTube della catena di fast food, dove è ancora presente.

Il video

Il brevissimo clip mostra una ragazza piuttosto procace e vestita in modo provocante mentre si aggiusta shorts e reggiseno specchiandosi nel finestrino di un auto che lei crede vuota. In realtà nell’auto sono seduti due ragazzini che le stanno fissando il seno a bocca aperta. Tanto è bastato per far andare su tutte le furie il collettivo Collective shout, un gruppo di polizia del pensiero femminista che vigila sulle forme di sessismo e vede simboli fallici anche nelle maniglie delle porte. Cs ha quindi definito l’annuncio “una regressione agli arcaici stereotipi in cui le giovani donne sono oggettivate sessualmente” e “rinforza l’idea che non ci possiamo aspettare nulla di meglio dagli uomini”. Secondo Collective shout rappresentare l’inclinazione degli uomini ad essere naturalmente attratti da un decolleté è criminale e Kfc va boicottata. Qualcuno provi a spiegare loro che gli stereotipi in pubblicità funzionano perché sono veri…

Le scuse (ma senza togliere il video)

In una breve dichiarazione rilasciata martedì, Kfc ha dichiarato: “Ci scusiamo se qualcuno è stato offeso dal nostro ultimo spot. La nostra intenzione non era quella di stereotipare donne e ragazzi”. Melinda Liszewski, portavoce del Collective Shout, ha affermato che in realtà quelle della multinazionale “sono delle non-scuse” e si aspetta che lo spot venga tolto dalle varie piattaforme. Kfc non ha confermato se smetterà di utilizzare lo spot.

Cristina Gauri