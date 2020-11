Pescara, 3 nov – Sono ormai all’ordine del giorno le tensioni e gli episodi spiacevoli, spesso culminati in arresti o denunce, tra cittadini italiani – esasperati dalle misure di contenimento del virus e le limitazioni della libertà personale – e tutori dell’ordine, che – spesso in maniera fin troppo zelante e utilizzando metodi violenti decisamente poco commisurati alla situazione – queste misure le devono far rispettare.

L’ennesimo episodio

Così, dopo l’incredibile vicenda della signora fiorentina placcata e semistrangolata da un agente perché non indossava il dispositivo di protezione individuale, ecco il poco edificante video che ci arriva da Pescara ed è diventato virale nelle scorse ore. Il filmato risale alle 18:30 di ieri 2 novembre. In corso Umberto I, angolo con via Cesare Battisti, gli agenti di polizia municipale hanno notato una coppia di giovani a passeggio con la mascherina abbassata.

In cinque agenti contro un ragazzo

Avvicinatisi ai due, i vigili avevano intimato loro di indossare il dispositivo come previsto dalla legge, in modo cioè che coprisse bocca e naso. Ma la coppia si era dichiarata contraria all’imposizione, asserendo che la ragazza era in stato interessante. Alla richiesta di fornire le generalità ed esibire i documenti di identità è nato un alterco, culminato quando ben 5 agenti hanno tentato di immobilizzare il giovane torcendogli le braccia dietro la schiena. A quel punto una piccola folla si è radunata intorno alla scena, iniziando ad urlare contro l’azione dei vigili, giudicata da tutti eccessiva e fuori luogo: «Infami! Mer*e! Vergognatevi!». Dopo oltre mezz’ora la polizia – intervenuta in aiuto della municipale – è riuscita a trascinare entrambi i giovani in questura. Il ragazzo dovrà rispondere di lesioni, violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la ragazza è stata denunciata a piede libero.