Immigrato prende a pugni e violenta una donna sessantenne

Secondo quanto riportato dal Corriere, l’aggressione è avvenuta nella prima serata di venerdì scorso. La donna era uscita di casa per una passeggiata, commettendo il malaugurato errore di camminare da sola in un luogo isolato: attività sempre più rischiosa di questi tempi che vedono l’immigrazione incontrollata andare a braccetto con l’aumento delle aggressioni, in special modo nei confronti delle donne. La vittima si stava dirigendo nella zona della foce del fiume Rubicone nell’area tra un quartiere residenziale e la spiaggia, presso i giardini «Don Guanella», quando a un certo punto le si è parato di fronte un uomo, descritto come una persona di colore. Per stordirla, l’immigrato l’avrebbe immediatamente assalita prendendola a pugni nel volto, per poi trascinarla sull’arenile, quasi priva di conoscenza.

La violenza

Dopo averla picchiata e immobilizzata, l’uomo l’avrebbe poi violentata, per poi darsela a gambe dileguandosi nel buio della sera. Dopo essersi ripresa — con grande fatica — la vittima è riuscita a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e l’ambulanza che ha provveduto a trasportarla presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘Bufalinì di Cesena. Lì i sanitari hanno confermato la violenza sessuale. Per le ferite riportate la donna è stata giudicata dai medici guaribile in dieci giorni. Nel frattempo, i militari della compagnia di Cesenatico sono al lavoro per rintracciare e identificare l’immigrato stupratore, avvalendosi delle immagini ricavate dalle telecamere montate nella zona

«La vile e ignobile aggressione avvenuta a Gatteo Mare ai danni di una donna — denuncia sul suo profilo Facebook il sindaco della cittadina cesenate, Roberto Pari — è un episodio gravissimo e deprecabile. Simili fatti sono intollerabili e vanno condannati e contrastati con assoluta fermezza. Esprimo la mia piena solidarietà e quella di tutta l’Amministrazione alla vittima di questo atto spregevole e auspico che i Carabinieri, con cui sono costantemente in contatto, possano trovare il colpevole ed assicurarlo alla giustizia in tempi rapidi».

Cristina Gauri