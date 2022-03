Roma, 23 mar — Acqua in brick di cartone sostenibile e a km zero per tutti i cittadini meneghini: potevano chiamarla «l’acqua di Milano», meglio ancora «l’acqua dei milanesi», ma perché volare basso? Dopo la Pasticca del Re Sole, arriva dunque «l’acqua del sindaco», e il sindaco è lui: Beppe «rimango umile» Sala, il Luigi XIV della Ztl, l’imperatore dei salotti caviargauche.

“L’acqua del sindaco” per tutti i milanesi: Sala rimane umile

Che il popolino sappia che è lui che la concede, la medesima acqua che esce dal rubinetto di casa e sgorga da 650 fontanelle e da 53 casette pubbliche disseminate per il comune. L’acqua del sindaco: pare quasi che sia lui a confezionarla, cartone per cartone, novello Uomo del Monte, anzi in questo caso Uomo del Naviglio.

Riciclabile ed ecosostenibile

Il progetto è stato presentato nella Giornata mondiale dell’acqua alla Centrale Mm di Baggio dove è situato l’impianto di riempimento di acqua potabile in confezioni di cartone poliaccoppiato (brick), materiale rigorosamente riciclabile al 100% e prodotto in maniera chiccosamente ecosostenibile. L’iniziativa, fa sapere il comune, nasce «dalla volontà di Mm di sensibilizzare operatori, turisti e milanesi al consumo dell’acqua potabile del rubinetto». Commenta così l’assessore comunale all’Ambiente, Elena Grandi: «Utilizzare acqua nei brick di cartone è un gesto più che mai necessario: si utilizza acqua a km zero e al contempo si riduce il consumo di plastica monouso».

