Roma, 15 nov – Accade a volte che da un buco spazio temporale riappaia Romano Prodi; spesso ciò che dice non è da prendere in particolare considerazione, ma questa volta, in occasione dell’anniversario della cosiddetta “Svolta della Bolognina”, ha detto la sua sui motivi che stanno portando la sinistra italiana ad un passo dal baratro.

Elezioni e commemorazioni

Parlando delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna Prodi ha parlato fuori da denti (sebbene nessuno abbia voluto riprendere le sue dichiarazioni storiche). Ma il “mortadella”, a trent’anni dell’epocale svolta che sciolse il Partito Comunista Italiano, evidentemente vuol togliersi dalle scarpe qualche sassolino.

Lo “scontro” con Fassino

Secondo quanto riporta Gaynews.it, Prodi avrebbe dichiarato che “il fallimento della socialdemocrazia sarebbe da addebitarsi al fatto che molti degli ex elettori percepiscono che essa ha difeso le persone omosessuali e non gli operai”. All’evento erano presenti anche Piero Fassino che ha immediatamente preso le distanze da questo assunto, rispondendo che non vi è contrapposizione tra diritti sociali e civili. In seguito alle polemiche montate sui social, Fassino avrebbe inoltre dichiarato: “Il riconoscimento del diritto di ogni persona a vivere il proprio orientamento sessuale liberamente e senza discriminazioni è un’acquisizione di civiltà, da cui in nessun modo si deve recedere. Diritti civili e diritti sociali sono inscindibili dimensioni di una società che voglia essere libera, giusta e equa”.

Le critiche su Twitter

Su Twitter gli elettori del Pd hanno criticato duramente l’ex due volte premier e sui siti di informazione a tematica Lgbt lo scandalo è palpabile; tuttavia se c’è una cosa che le elezioni in Umbria ci hanno insegnato è che l’asse dei cosiddetti valori di “sinistra” si è talmente spostato verso altri lidi che adesso anche città a vocazione operaia come Terni (ma è il caso di dire ormai da molto tempo) votano fieramente Lega con percentuali bulgare. Sono innumerevoli i sondaggi che evidenziano come partiti quali Lega e Fratelli d’Italia riscuotano i maggiori successi proprio tra gli elettori “proletari” che un tempo erano fedeli della sinistra. Quindi, forse, c’è poco da scandalizzarsi a sinistra e molto su cui riflettere; Prodi è un politico navigato e sa quello che dice – almeno, quando deve criticare le strategie della “sua” parte.

Ilaria Paoletti