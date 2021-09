Non voglio pagare per i tamponi

E poi, perché dovere pagare ogni due giorni per i tamponi? «Sì, ma non capisco perché l’ipotesi di effettuare tamponi salivari e faringei gratuiti non viene presa in considerazione per tutelare chi è vaccinato e tutelare anche chi intende andare a lavorare senza dover necessariamente esibire la vaccinazione e il green Pass», prosegue il prof. Anche perché la vaccinazione non esclude la diffusione della malattia. Paradossalmente, un tamponato è più sicuro di un vaccinato, che potrebbe sapere di non essere infetto e contagiare tutti coloro che si trovano con lui in un determinato luogo. Magari a cui si accede solo mediante il green pass.

«E poi non c’è un minimo di collaborazione: è stato anche detto che i tamponi devono essere pagati dai docenti, siamo alla follia, soprattutto per i precari: il tampone costa adesso 15 euro, ne devo fare tre a settimana, per un totale di 45 euro a settimana. E solo per poter entrare nel posto di lavoro. Siamo l’unica categoria trattata così. Perché?».

Cristina Gauri