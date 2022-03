Palermo, 28 mar — Aveva messo a disposizione la sua seconda casa per ospitare profughi dall’Ucraina, e le avevano fatto sapere che sarebbero arrivati due non meglio specificati studenti da Kiev: ma ci ha ripensato quando ha scoperto che i profughi ucraini erano in realtà due nigeriani residenti nella capitale per motivi di studio.

Vuole accogliere profughi ucraini, le arrivano due nigeriani

A raccontare la storia al Corriere è suor Giovanna Alonzo, che ha accolto Michael e Meshack — questi i nome dei due immigrati — a Palermo. «Mi ha detto che non voleva ospitava due africani. Due profughi bianchi andavano bene, neri no», spiega. «Quando sono arrivati, dopo cinque giorni di viaggio, utilizzando autobus, spesso camminando a piedi, erano esausti. Sono crollati sulla sedia e hanno dormito per ore». Poi la doccia fredda: la signora che aveva promesso di offrire un tetto ha fatto dietrofront dopo aver scoperto la provenienza dei due: «Mi ha detto che non voleva ospitare due africani». Ora i due alloggiano temporaneamente nella «Casa della Regina di Pace» a Casteldaccia, dove la religiosa ospita e accudisce ragazze e donne africane tolte dalla strada. «Sto cercando di trovargli un alloggio a Palermo, ma finora niente. E mi sto battendo per farli iscrivere all’Università».

Vogliono frequentare l’università

I due, al secondo anno d’università, sono stati messi in fuga dalle bombe di Putin. Il primo, Michael, studia economia, e «per lui non ci sono problemi a frequentare i corsi anche in Italia». Ma Meshack «invece fa Medicina, ha già dato 12 materie, ma qui a Palermo c’è il numero chiuso. Potrebbe fare scienze infermieristiche, ma lui è determinato, vuole fare il chirurgo». E poi chiede una deroga all’ateneo: «Credo che non sia un problema aggiungere uno studente in più». Suor Anna fa sapere di averli già iscritti a un corso di italiano, e che lunedì mattina li accompagnerà alla segreteria dell’Università.

Cristina Gauri