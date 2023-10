Propaganda immigrazione agli studenti: sindaco Pd chiama Open Arms nelle scuole

Il sindaco di centrosinistra del comune toscano di Carrara, Serena Arrighi, ha trovato il tempo di organizzare un evento tra gli studenti delle scuole superiori della zona con alcuni appartenenti all’equipaggio di Open Arms, una delle principali Ong impegnata nella tratta che ogni giorno scarica centinaia di immigrati sulle coste italiane. Tutto questo troverà spazio proprio all’interno dei locali del Municipio. Lo stesso sindaco ha affermato al Fatto Quotidiano che l’evento in questione si tratterebbe di “un appuntamento per formare e informare” sul tema dell’immigrazione, sottolineando come l’obbiettivo sia anche quello di spiegare agli studenti la natura delle attività svolte dalle navi della Ong.

Indottrinamento pro-immigrazione

La stessa Arrighi ha poi aggiunto: “Il tema della migrazione, che piaccia o meno, è un fenomeno storico che va compreso, e il mondo occidentale troppo concentrato su sé stesso spesso nemmeno conosce la realtà africana”. Parole che evidenziano in maniera lampante la scelta pro-immigrazionista (mai celata dalla sinistra) di chi, con la scusa di fare informazione, mette in atto un vero e proprio processo di indottrinamento senza alcun ritegno.

I legami tra Pd e la Ong che aiuta gli scafisti

Quello che viene propinato ai ragazzi è una visione dell’immigrazione come un fenomeno non solo incontrastabile, ma addirittura positivo e da sostenere. D’altronde, i contatti tra il Partito democratico e l’organizzazione non governativa spagnola fondata nel 2015 da Òscar Camps sono acclarati da tempo. Proprio la sezione toscana del partito del Nazareno, all’inizio del mese di settembre, aveva annunciato una donazione diretta alle casse di Open Arms. Incredibile è l’assurda impunità con la quale un esponente delle istituzioni utilizza il proprio ruolo e gli spazi della comunità per un deliberato atto di propaganda ideologica su degli studenti attraverso chi è direttamente immischiato con gli scafisti.

Andrea Grieco