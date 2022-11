Roma, 4 nov — Il caso del professore di Pontedera che stanco delle derisioni di uno studente lo ha colpito con un pugno allo stomaco tiene banco da quasi due giorni.

In molti concordano su questo punto: se è vero che il comportamento dell’insegnante appare francamente estremo e discutibile, nemmeno il ragazzo ha agito bene. E a pensarlo non è solo qualche fazione di esagitati social, ma — nientemeno — la madre del giovane. «Mio figlio non è una vittima. Ha sbagliato quanto l’insegnante. E l’ho detto anche a lui», spiega la donna ai microfoni del Tirreno. Parole incredibili in questa epoca di permissivismo genitoriale, di madri e padri che difendono le malefatte dei figli fino alla più completa deresponsabilizzazione.

Pugno nello stomaco allo studente, la madre interviene (e non difende il figlio)

Nel video diventato virale lo studente si alza, si avvicina alla cattedra e inizia a deridere il professore, saltellandogli alle spalle. Poi fa segnacci con le mani. A quel punto l’insegnante, esasperato, perde la testa e reagisce, sferrando il colpo. La direzione dell’istituto scolastico non ha potuto fare altro che sospendere il docente e annunciare di «aver preso tutti i provvedimenti del caso. Un fatto del genere richiede una procedura approfondita e articolata che la scuola ha sviluppato non appena venuta a conoscenza dell’accaduto. Per il momento non vogliamo dire altro. E non ci interessa rendere dichiarazioni pubbliche».

Mio figlio ha sbagliato