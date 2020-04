Roma, 19 apr – Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero della Salute e rappresentante italiano all’Oms, ha condiviso un video su Twitter in cui si vedono diversi ragazzi americani prendere a botte un pupazzo-punching ball raffigurante Donald Trump. Il commento dell’illustre medico, nonché ex attore, è piuttosto pesante nei confronti del presidente Usa: “Beloved”, amato.

Evidentemente a Ricciardi (tra l’altro non parco di sparate discutibili) non è piaciuta la dura presa di posizione di Trump nei confronti dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il tycoon ha infatti annunciato di voler sospendere i contributi Usa all’Oms perché “ha fallito nell’ottenere tempestive informazioni sulla pandemia”. Ma l’uscita di Ricciardi su Twitter, in ogni caso, è decisamente fuori luogo visto soprattutto il prestigioso doppio ruolo che ricopre. Un’uscita che difatti, a giudicare dai numerosi commenti a riguardo, non è stata affatto apprezzata dalla gran parte degli utenti.

Alessandro Della Guglia