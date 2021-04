Roma, 24 apr – Trauma cranico e contusioni varie per una 12enne disabile di Roma, vittima di un brutale pestaggio e anche ripreso anche con gli smartphone e condiviso, anche in diretta sui social.

Roma 12enne disabile picchiata selvaggiamente

I genitori della ragazzina disabile di Roma hanno denunciaot l’accaduto dopo averla portata al pronto soccorso. Sono riusciti, non senza difficoltà, a farsi raccontare quanto accaduto. Mamma e papà si sono rivolti al Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop e il caso della disabile malmentata dalle sue coetanee è stato affidato all’avvocato Eugenio Pini, penalista specializzato in episodi di questo genere. “Dal punto di vista sanitario, le condizioni della ragazzina sono gravi. È attualmente in cura presso l’ospedale che già la seguiva, e la prognosi iniziale è stata allungata di quindici giorni – spiega l’avvocato della piccola disabile – sono in corso tutta una serie di accertamenti clinici per capire la funzionalità degli organi. La sua situazione è grave”.

Le indagini dei Carabinieri di Roma

Anche i carabinieri di Roma, coordinati dalla procura del tribunale dei minori, indagano sull’accaduto ed è proprio il video, girato dalle bulle per scherno nei confronti della disabile, che sta dando un grande aiuto a individuare le ragazzine ritenute le principali “carnefici”. Al vaglio anche la posizione di altri tre ragazzi, tutti minori. L’ipotesi di reato che si profila è quella di lesioni gravi, anche se “il bene vita della ragazza è stato indiscutibilmente messo a repentaglio”.

Ilaria Paoletti