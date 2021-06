Roma, 22 giu – Il monumento alla porchetta eretto a Roma, rigorosamente in travertino come da tradizione capitolina, non piace proprio a nessuno: in un sol colpo animalisti e comuni cittadini.

Il monumento alla porchetta

Il monumento alla porchetta, con tanto di testa di maiale e incisioni sulla pietra a immortalare la cotenna legata e compattata, sembra un monumento al cattivo gusto. E’ apparso nei giorni scorsi in piazza San Giovanni della Malva a Trastevere, su iniziativa del I Municipio con – addirittura – il patrocinio del Campidoglio e del Mibac.

Bocciato da tutti

Secondo quanto riporta Libero, i Trasteverini hanno bocciato a suon di sfottò social hanno il monumento alla porchetta. E siccome è coinvolta una povera vittima suina, pure gli animalisti della Lav si sono incazzati. Se ai romani non piace per via di evidente bruttezza, i secondi recriminano che che questa dubbia opera abbia “offeso i vegani di Roma e gli animali in genere”. Sempre secondo la medesima testata, sui social c’è chi parla di 50mila euro spesi per il lavoro.

“Arte calpesta sensibiltà”

“Nelle intenzioni di Sabrina Alfonsi e Giuseppa Urso, rispettivamente presidente e assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Roma 1, la statua dovrebbe celebrare l’antica tradizione romana del mangiare all’aperto – sottolinea Lav – Ma in questo modo la sensibilità dei 300.000 vegani e i romani vegetariani si offendono, con un insulto al valore della vita degli animali, al loro sacrificio forzato in nome solo di una egoistica preferenza alimentare. Aggiunge David Nicoli, responsabile Lav Roma: «L’arte non è arte se calpesta la sensibilità delle persone. Questa scelta è emblematica del livello di consapevolezza e di visione che ancora oggi alcuni amministratori pubblici hanno della questione animale».

Ilaria Paoletti