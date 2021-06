Roma, 22 giu – Al via le prime sospensioni dal lavoro per gli operatori sanitari no vax. Le aziende sanitarie locali hanno avviato le prime procedure per medici, infermieri, operatori e assistenti socio-sanitari non vaccinati contro il Covid-19. La legge 44/2021 infatti ha introdotto l’obbligo di vaccino come requisito essenziale per l’esercizio della professione. Ebbene, secondo i dati della struttura commissariale per l’emergenza oggi sono 45.753 i professionisti della sanità che non si sono vaccinati, pari al 2,3% del totale. Di questi, secondo i dati riportati dai sindacati di categoria, solo lo 0,2% è rappresentato da medici.

Operatori sanitari no vax: il record in Emilia-Romagna

Se andiamo a vedere la distribuzione geografica, la regione con il maggior numero di no vax è in proporzione il Friuli Venezia Giulia, con 5.671 operatori sanitari non vaccinati (11,91% del totale), ma numericamente è l’Emilia-Romagna (con ben 14mila, ossia quasi l’8% del totale). Seguite dalla Sicilia e dalla Puglia.

Fnomceo: “Abbiamo dato indicazioni per sospensione di chi non è vaccinato”

“Abbiamo dato indicazioni a tutti gli ordini territoriali che, in presenza di un accertamento della Asl di operatori sanitari e medici non vaccinati, si provveda ope legis alla sospensione del medico e alla sua attività finché lo stesso non avrà effettuato la vaccinazione, e comunque non oltre il 31 dicembre”, dice il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli.

Il segretario dell’Anaoo-Assiomed Carlo Palermo spiega le modalità della sospensione. Per gli operatori sanitari che non si vaccinano la legge prevede che possano essere addetti allo svolgimento di mansioni che non prevedono il contatto con i pazienti. Se questo non è possibile saranno messi in ferie forzate. In ultima istanza si andrà verso la sospensione dalla professione senza stipendio. Non è comunque contemplata la possibilità di licenziamento e la norma è valida fino al 31 dicembre 2021. Questo significa che se il decreto legge non viene successivamente rinnovato potranno rientrare al lavoro. In ogni caso, precisa Palermo, la posizione del sindacato è “chiara e netta”. “I medici – precisa – non possono non vaccinarsi poiché è inammissibile che i luoghi di cura come gli ospedali possano trasformarsi in luoghi di potenziale contagio epidemico per i cittadini”.

La distribuzione sul territorio

La struttura commissariale ha comunicato quali regioni hanno il maggior numero di operatori sanitari no vax. Dopo l’Emilia-Romagna, ci sono Sicilia (9.214 – 6,52%), Puglia (9.099 – 6,50%) e Friuli Venezia Giulia. Seguono Piemonte (2.893 – 1,90%), Marche (1.181 – 2,58%), Umbria (928 – 3,02%) e Liguria (172 – 0,29%). Alti anche i numeri nella Provincia di Trento (2.205 – 11,03%).

La legge 76 del 2021, precisa ancora Anelli, attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale. Una volta ricevuto l’atto di accertamento della Asl, l’ordine deve adottare tempestivamente una delibera di mera presa d’atto della sospensione del professionista. La conseguenza è dunque la sospensione temporanea dal lavoro.

Bacco (L’Eretico): “Mercato false certificazioni per medici”

Tuttavia, a sentire Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore, componente dell’associazione L’Eretico, “c’è un velo di falsità sul fenomeno dei medici no vax. Io stimo che siano tra il 16-18% del totale. Inoltre c’è un vero mercato delle false certificazioni vaccinali fatte da tanti colleghi che si fanno pagare anche 1.000 euro e non ne parla nessuno. Se interessa ai magistrati ho le prove”, afferma Bacco, da sempre contrario al vaccino.

Adolfo Spezzaferro