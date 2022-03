A questa situazione, già di per sé problematica, si aggiunge «il completo abbandono negli ultimi tempi, di una efficiente politica di controllo all’interno dei campi, purtroppo da sempre, enclave di illegalità, anche a causa dell’elevata concentrazione di soggetti con vissuti criminali importanti». Milani sottolinea come «Persino reparti come lo Spe (Gruppo sicurezza pubblica ed emergenziale ndr), nati con la funzione di controllare l’emergenza nomadi, hanno abdicato a questa loro precisa funzione, risentendo della mancanza di una chiara politica di indirizzo del corpo e del riordino professionale dello stesso».

Gli fa eco Sergio Fabrizi, del coordinamento nazionale della Ugl – polizia locale: «Ricordiamo che da diversi anni la sola polizia Locale è chiamata al presidio fisso dei campi nomadi per il controllo dell’accesso negli stessi consentito solo agli autorizzati. C’è bisogno ora che venga fatta chiarezza sull’accaduto per capire se si tratti di una intimidazione per l’insofferenza del campo verso il mantenimento di queste politiche di gestione nei loro confronti, come anche apparso pochi giorni fa sul sito di Roma Capitale, oppure di una grave goliardata a danno dei colleghi in servizio».

Cristina Gauri